Fantasy Premier League: Dwie z podwójną

W 25. kolejce Fantasy Premier League dwie drużyny rozegrają po dwa mecze. Manchester United zmierzy się z Southampton, Brighton odwiedzi Watford, a we wtorek obie ekipy spotkają się na Old Trafford. DGW Czerwonych Diabłów i Mew niejako wymusza na nas skorzystanie z usług piłkarzy tych zespołów. Kogo powinniśmy umieścić w swoich składach?

DGW, czyli podwójna kolejna, to dwa mecze i dwie okazje na punkty – dlatego zawodnicy United i Brightonu są tak atrakcyjni

Salah, Bruno Fernandes czy Cristiano Ronaldo? Komu powinniśmy powierzyć opaskę?

Jarrod Bowen to jedyna “pewna” opcja na punkty?

Bramkarze: David de Gea, Robert Sanchez, Ederson

DGW to dwa razy po 90 minut, czyli dwie okazje na zachowanie czystego konta. Scenariusz idealny? Manchester United nie straci gola w starciu z Southampton, Brighton skutecznie obroni się przed atakami Watfordu, a później obie ekipy bezbramkowo zremisują na Old Trafford. W tym przypadku niezależnie czy weźmiemy golkipera Czerwonych Diabłów, czy zaufamy bramkarzowi Mew, na nasze konto w Fantasy Premier League trafią całkiem przyjemne punkty. David de Gea to wydatek 5,4 miliona, natomiast Robert Sanchez kosztuje 4,6 mln. Opcja bez DGW to Ederson (6,1 mln) – City mierzy się z Norwich, więc możemy zakładać, że z Carrow Road wyjdzie z czystym kontem.

Obrońcy: Marc Cucurella, Raphael Varane, Andy Robertson, Matty Cash

Jeżeli zaufaliśmy bramkarzowi United lub Brightonu, możemy zaufać także defensorom tych drużyn. Jednak wcale nie tak łatwo wybrać “najlepszych” w obu ekip. Ciekawą propozycję wydaje się Raphael Varane. Francuz nie kosztuje tak dużo, bo 5,5 miliona, a niejednokrotnie potrafi posłać celne podanie do wybiegających na wolne pole napastników. Udane dogrania to także domena Marca Cucurelli. Hiszpan został wyceniony na 5,1 miliona, a w tym sezonie zdobył już 72 punkty. Oczywiście DGW nie warunkuje tego, że musimy korzystać wyłącznie z piłkarzy, którzy rozegrają dwa mecze. Tym razem powinniśmy unikać Joao Cancelo, który może zasiąść na ławce rezerwowych. Zamiast Portugalczyka do swojego składu możemy włączyć będącego w świetnej dyspozycji Andy’ego Robertsona (7,1 mln – zaledwie 5,9% posiadania) i niezwykle aktywnego w ofensywie Matty’ego Casha (5,1 mln – 4,4%).

Pomocnicy: Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Leandro Trossard/Alexis MacAllister, Jarrod Bowen

Salah (12,9 – 43,6%) wraca do gry i jest niezwykle głodny zwycięstw i goli. Faraon pojawił się na murawie już w poprzedniej kolejce, jednak nie zdołał trafić do bramki. Czy Egipcjanin, który przecież przewodzi klasyfikacji najlepiej punktujących piłkarzy, wygra walkę o kapitańską opaskę w naszych drużynach? Jednym z jego rywali jest Bruno Fernandes (11,7 mln – 22,7%) – Portugalczyk w GW25 rozegra dwa mecze. Dwa spotkania czekają także pomocników Brightonu, wśród których powinniśmy wyróżnić Leandro Trossarda (6 mln – 2,2%) i Alexisa Max Allistera (5,3 mln – 1,0%). Najbardziej pewna opcja na punkty, niezależnie od okoliczności, to w tej chwili Jarrod Bowen. Anglika zatrudniło już 31,% menedżerów, co nie powinno dziwić – ofensywnie usposobiony zawodnik WHU ma na koncie już 135 punktów, a kosztuje zaledwie siedem milionów.

Napastnicy: Cristiano Ronaldo, Neal Maupay

Zestawienie pierwszej linii nikogo nie powinno dziwić – znajdują się tu dwaj gracze, którzy mają przed sobą podwójną kolejkę. Cristiano Ronaldo (12,5 mln – 27,9%) i Neal Maupay (6,5 mln – 9,9%) dostaną dwie 90-minutowe szanse na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego. Obaj nie są w najlepszej dyspozycji, jednak – po raz kolejny musimy to podkreślić – co dwa mecze to nie jeden. Być może pokaźna grupa menedżerów Fantasy Premier League przyzna CR7 kapitańską opaskę.