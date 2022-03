Fani United nie chcą Pochettino w roli nowego menedżera

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Paris Saint-Germain po porażce z Realem Madryt 1:3 na Santiago Bernabeu żegna się z tegoroczną edycją Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Mimo silnego rywala odpadnięcie z tych elitarnych rozgrywek już na tak wczesnym etapie to spore rozczarowanie dla paryskiego klubu, który przez wielu był wymieniany w kręgu faworytów turnieju. Na nowo rozgrzał też temat przyszłości szkoleniowca PSG Mauricio Pochettino.

Po porażce PSG z Realem przyszłość Pochettino stała się jeszcze bardziej niepewna

Argentyńczyk wciąż wymieniany w roli następcy Ralfa Rangnicka w Manchesterze United nie chce komentować swojej przyszłości

Fani United mają wątpliwości, co do kandydatury argentyńskiego szkoleniowca

Pochettino nie chce komentować swojej przyszłości

Podopieczni argentyńskiego szkoleniowca jechali do Madrytu z jednobramkową zaliczką. Dobrze rozpoczęli również rewanżowe spotkanie prowadząc 1:0 do przerwy po golu Kyliana Mbappe. Jednak w drugiej połowie po błędzie Gigi Donnarummy cała gra paryżan nagle się rozsypała, a trzykrotnie w ciągu kilkunastu minut na listę strzelców wpisał się Karim Benzema dając Królewskim upragniony awans do kolejnej rundy.

Porażka sprawiła, że na nowo rozgrzał temat przyszłości Mauricio Pochettino, który od dłuższego czasu jest łączony z Manchesterem United, gdzie po sezonie miałby przejąć schedę po Ralfie Rangnicku. Dziennikarze postanowili nie zwlekać i od razu po meczu podczas konferencji prasowej zapytali Argentyńczyka o jego dalsze losy.

Pochettino, który wyraźnie był przybity odpadnięciem z Ligi Mistrzów, nie chciał odnosić się do spekulacji na temat swojej przyszłości. – To zdecydowanie nie jest odpowiedni moment, aby o tym dyskutować. Jesteśmy bardzo rozczarowani – krótko odparł Argentyńczyk na pytania dziennikarzy.

Paris Saint-Germain przewodzi we francuskiej Ligue 1. Paryżanie mają aż trzynaście punktów przewagi nad drugą w tabeli Niceą po 27. kolejkach i pewnie zmierzają w kierunku triumfu. Jednak mistrzostwo kraju to w przypadku zespołu z Paryża bardziej obowiązek niż sukces i z pewnością to nie zrekompensuje szybkiego pożegnania się z Ligą Mistrzów.

Jak donosi Manchester Evening News, kibice Czerwonych Diabłów mają w ostatnim czasie wiele wątpliwości, czy były menedżer Tottenhamu zdoła przywrócić ich klubowi dawny blask. Po początkowym entuzjazmie związanym z kandydaturą Argentyńczyka fani stają się coraz bardziej niepewni takiej decyzji. Ich zdaniem Pochettino może sobie nie poradzić na najwyższym poziomie również w zespole z Old Trafford.

Innym bardzo poważnym kandydatem do zastąpienia Ralfa Rangnicka pozostaje szkoleniowiec Ajaxu Amsterdam Erik ten Hag.

