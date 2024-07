News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite nie chce przedłużyć umowy z Evertonem

Jarrad Branthwaite to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników podczas trwającego letniego okienka transferowego. Środkowy obrońca jest głównym celem Manchesteru United, ale Everton wycenił swojego piłkarza na 70 milionów funtów, co jest zaporową ceną. Sam gracz jest jednak chętny na przenosiny do zespołu Czerwonych Diabłów.

Jak podaje brytyjska gazeta “Daily Mail”, włodarze The Toffees chcieliby przedłużyć kontrakt z dwudziestodwuletnim stoperem, żeby jeszcze lepiej zabezpieczyć jego przyszłość. Obecna umowa między stronami obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, a jednokrotny reprezentant Anglii na jej mocy zarabia 70 tysięcy funtów tygodniowo.

Problem w tym, że Jarrad Branthwaite nie ma zamiaru podpisywać nowego kontraktu z Evertonem. Mierzący 195 centymetrów wzrostu defensor zdaje sobie sprawę, że na Old Trafford mógłby inkasować aż 160 tysięcy funtów tygodniowo, a takich warunków raczej nie zaproponuje mu zespół z Liverpoolu. Na razie jednak nie mogą dogadać się kluby.

Najnowsza oferta Manchesteru United za rozchwytywanego obrońcę opiewała na 50 milionów funtów i została błyskawicznie odrzucona przez władze The Toffees. Strony w najbliższym czasie zapewne będą kontynuowały negocjacje, lecz nie wiadomo, czy ostatecznie dojdą do porozumienia. Stanowiska obu drużyn aktualnie są bowiem bardzo odległe.