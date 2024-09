Erling Haaland doceniony w Premier League

Erling Haaland ma za sobą bardzo udany miesiąc w Premier League. Norweg imponował skutecznością w meczach ligi angielskiej. To miało wpływ na docenienie zawodnika.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland został piłkarzem sierpnia w Premier League

Erling Haaland świetnie zaczął nowy sezon ligi angielskiej. W minionym miesiącu reprezentant Norwegii wystąpił w trzech spotkaniach, notując w nich siedem trafień. Taki obrót wydarzeń zaowocował tym, że piłkarz został doceniony przez przedstawicieli Premier League.

Oficjalna strona internetowa rozgrywek przekazała, że Haaland został najlepszym piłkarzem sierpnia. Norweg w minionym miesiącu skompletował hat-tricka w starciach z Ipswich Town (4:1) czy z West Hamem United (3:1). Z kolei w meczu z Chelsea zdobył jedną bramkę (1:0).

Napastnik Manchesteru City został jednocześnie pierwszym zawodnikiem, który może pochwalić się skompletowaniem hat-tricka w dwóch z trzech pierwszych meczów w sezonie, odkąd udało się to Paulowi Jewellowi, gdy zawodnik popisał się takim wyczynem w barwach Brentfordu. Miało to jednak miejsce w League Two w sezonie 1994/1995.

24-latek dołączył do Man City w lipcu 2022 roku z Borussii Dortmund za 60 milionów euro. Okazję na poprawę swojego bilansu Haaland będzie miał już w sobotę 14 września. Wówczas ekipa z Etihad Stadium zmierzy się u siebie z Brentford.

Man City jest aktualnie liderem ligi angielskiej, legitymując się bilansem dziewięciu punktów na koncie. Takim samym dorobkiem może pochwalić się Liverpool.

