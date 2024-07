Erik ten Hag zyskał legendę w sztabie. Wielki powrót do Man Utd

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ruud van Nistelrooy w sztabie Man Utd

Manchester United oficjalnie mianował Ruuda van Nistelrooya asystentem trenera Erika ten Haga, co oznacza powrót byłego napastnika do klubu. Van Nistelrooy, który wcześniej prowadził PSV Eindhoven, dołączy do sztabu szkoleniowego wraz z Rene Hake, byłym trenerem Go Ahead Eagles.

Ten ruch jest częścią szerszej strategii United mającej na celu wzmocnienie sztabu trenerskiego pod wodzą Ten Haga, który niedawno przedłużył kontrakt do 2026 roku.

– Jestem zachwycony, że Rene i Ruud zgodzili się dołączyć do naszego projektu, dodając bogactwo doświadczenia, wiedzy i nowej energii do personelu. To dobry moment, aby odświeżyć zespół trenerski, ponieważ chcemy budować na osiągnięciach ostatnich dwóch lat i pchnąć się na wyższy poziom – ocenił ten Hag.

Powrót van Nistelrooya na Old Trafford następuje po udanej karierze trenerskiej w Holandii, gdzie poprowadził PSV do zwycięstwa w Superpucharze oraz w Pucharze Holandii w sezonie 2022/23. Jego bogate doświadczenie zarówno jako były zawodnik United, jak i trener, ma przynieść cenne wskazówki do strategii zespołu i rozwoju zawodników.

Decyzja o dołączeniu do sztabu trenerskiego Ten Haga była podyktowana chęcią Van Nistelrooya do bycia częścią znaczącego projektu w Manchesterze United, mimo że miał inne propozycje, w tym potencjalną rolę menedżera Burnley.

