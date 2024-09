Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Wiemy, że Joshua Zirkzee ma bardzo dobre atrybuty

W niedzielę dojdzie do hitowego spotkania w 6. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Dla „Czerwonych Diabłów” może to być odpowiednia okazja na wejście na dobre tory. W swoim ostatnim występie zespół z Old Trafford tylko zremisował z Twente Enschede w rozgrywkach Ligi Europy (1:1).

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przed spotkaniem Erik ten Hag na konferencji prasowej poruszył temat Joshuy Zirkzee. Napastnik ma ostatnio problemu ze skutecznością, ale szkoleniowiec Manchesteru United niezwykle zachwala swojego rodaka. Trener jednak widzi elementy do poprawy w piłkarskim rzemiośle u 23-latka.

– Wierzę w to, że może stać się skutecznym napastnikiem w Manchesterze United. Jest młody. Widzimy, jak wspaniałe ma umiejętności. Potrafi bardzo dobrze konstruować akcje, jest bardzo kreatywny – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Stwarza sytuacje, ale bądźmy szczerzy i pamiętajmy, że ma też swoje momenty w polu karnym przeciwnika. W meczu z Twente miał świetną sytuację, dobrze strzelił, a bramkarz zanotował znakomitą interwencję. W tym obszarze na pewno może się jednak poprawić. Wiemy, że Joshua ma bardzo dobre atrybuty. Musi się poprawić, potrzebuje naszego wsparcia, jeśli chodzi o to, jak się rozwinąć – dodał trener.

Joshua Zirkzee na ten moment tylko raz wpisał się na listę strzelców w barwach Manchesteru United. Miało to miejsce w 1. kolejce, kiedy holenderski napastnik strzelił zwycięskiego gola w starciu z Fulham.

Sprawdź także: Real Madryt ma plan awaryjny. Alternatywa za Alexandra-Arnolda