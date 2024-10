Manchester United jest w kiepskiej formie, co potwierdzają wyniki w tym sezonie. Erik ten Hag przed czwartkowym meczem z FC Porto zdradził powody słabej dyspozycji "Czerwonych Diabłów".

Erik ten Hag: Gdybyśmy nie kreowali okazji, to miałbym wątpliwości

Manchester United fatalnie rozpoczął nowy sezon. „Czerwone Diabły” swój ostatni występ zakończyły kompromitacją, przegrywając przed własną publicznością z Tottenhamem Hotspur (0:3). W najbliższym meczu podopieczni Erika ten Haga zagrają o przełamanie z FC Porto w rozgrywkach Ligi Europy.

Przed meczem z portugalskim zespołem sam szkoleniowiec Manchesteru United wskazał powody kiepskich wyników. Holender w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że drużyna musi być bardziej skuteczna, bowiem potrafi sobie stwarzać sytuacje bramkowe.

– Gdybyśmy nie kreowali okazji, to miałbym wątpliwości, czy piłkarze realizują założenia taktyczne. Stwarzamy sobie natomiast mnóstwo sytuacji. Mamy trzeci najwyższy wynik oczekiwanych goli w Premier League – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez „Daily Mail”.

– Musimy być bardziej skuteczni. Ma to również związek, z tym że jeden z naszych najlepszych napastników nie był dostępny aż do teraz. Rasmus Hojlund do tej pory nie zaczynał meczów w podstawowym składzie – kontynuował Holender.

– Musimy poprawić się w ostatnim sektorze boiska i w polu karnym, trzeba być bardziej skutecznym. Naszych napastników stać na to – dodał.