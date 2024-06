Chelsea wybrała nowego menedżera. Oficjalny komunikat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca menedżerem Chelsea

Chelsea FC zakończyła sezon 2023/24 na 6. lokacie w Premier League. W finale Pucharu Ligi Angielskiej uległa Liverpoolowi po dogrywce. Niespełna dwa tygodnie temu podjęto decyzję o rozstaniu się z Mauricio Pochettino. W poniedziałkowe popołudnie ogłoszono, że zespół z zachodniego Londynu w nowym sezonie poprowadzi Enzo Maresca.

44-letni menedżer zgodził się przejąć The Blues. Ma za sobą świetny sezon w Leicester City, które poprowadził do powrotu do Premier League po rocznej przerwie. – Dołączenie do Chelsea, jednego z największych klubów na świecie, to marzenie każdego trenera. Nie mogę się doczekać współpracy z bardzo utalentowaną grupą zawodników. Chcę stworzyć zespół, który będzie kontynuował tradycję sukcesów i napawał dumą naszych fanów – powiedział Enzo Maresca na oficjalnej stronie klubowej.

Londyńczycy ściągnęli Włocha z King Power Stadium za 10 milionów euro. – To niezwykle utalentowany trener i lider, który, jesteśmy pewni, może pomóc w realizacji naszej wizji i celów związanych z rywalizacją – stwierdzili dyrektorzy sportowi, Laurence Stewart i Paul Winstanley.

Od czasu odejścia Pochettino donoszono, że Chelsea szuka trenera, który będzie stosował strategię opartą na posiadaniu piłki. Maresca zdobył doświadczenie u boku Pepa Guardioli w Manchesterze City.