Manchester United w powszechnej opinii nie gra w tym sezonie na miarę potencjału. Według konkretnych głosów w klubie z Old Trafford powinno dojść do zmiany menedżera. Swojego kandydata w rozmowie z Football365 wskazał Gary Neville.

fot. Imago / Bradley Collyer Na zdjęciu: Gary Neville

W tej kampanii Manchester United miał włączyć się do gry o najwyższe cele, ale już po dwunastu kolejkach ligowych traci siedem oczek do lidera rozgrywek

Gary Neville w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi wskazał, kto jego zdaniem idealnie pasowałby do pracy w roli menedżera ekipy z Old Trafford

W najbliższy weekend zawodnicy Czerwonych Diabłów zmierzą się z Evertonem

Gary Neville widzi Kloppa w Man Utd

Manchester United w tej kampanii plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli Premier League. Zespół z Old Trafford legitymuje się bilansem 21 punktów, tracąc siedem oczek do pierwszego Manchesteru City. Były obrońca Czerwonych Diabłów przyznał, że chciałby widzieć trenera Liverpoolu Jurgena Kloppa w ekipie z Old Trafford.

– Klopp pracuje z budżetem, który jest znacznie mniejszy niż ten, którym dysponuje Josep Guardiola. Pep jest geniuszem i będzie jednym z tych, których zapamiętamy na zawsze. Niemniej Jurgen Klopp też jest niesamowitym menadżer. Gdyby ktoś mi powiedział, żebym jutro sprowadził kogoś nowego do Manchesteru United, wybrałbym Kloppa. Liverpool może jednak nigdy nie pozwolić mu odejść – mówił Gary Neville w rozmowie cytowanej przez Football365.

Niemiecki trener prowadzi The Reds od jesieni 2015 roku. Pod jego dowództwem Liverpool wygrał już między Ligę Mistrzów, Premier League, Puchar Anglii, Puchar Ligi czy Klubowe Mistrzostwo Świata.

