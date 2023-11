Manchester United nie wiąże przyszłości z Jadonem Sancho. Anglik jest na wylocie z klubu, ale nie zamierza przyjmować pierwszej lepszej oferty - informuje The Mirror.

Źródło: The Mirror

IMAGO / Paul Chesterton Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho jest na wylocie z Manchesteru United

Zainteresowanie Anglikiem wyraziły kluby z Arabii Saudyjskiej

Piłkarz nie ma zamiaru opuszczać Europy

Jadon Sancho nie myśli o Arabii Saudyjskiej

Manchester United oprócz przedłużającego się kryzysu ma także inne problemy. Jadon Sancho od kilkunastu tygodni pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem. Wszystko zaczęło się od nieuwzględnienia Anglika w kadrze meczowej na jeden z meczów Premier League.

Od tamtej pory skrzydłowy nie może liczyć na występy w składzie Manchesteru United. Holenderski szkoleniowiec pozostaje nieugięty w jego sprawie i wszystko wskazuje na to, że zawodnik zostanie zmuszony do odejścia już w zimowym oknie transferowym. Największe zainteresowanie piłkarzem wyrażają kluby z Arabii Saudyjskiej. Jednak według The Mirror Jadon Sancho odrzuca wszystkie oferty z Bliskiego Wschodu.

