Ekspert skreśla Chelsea z walki o tytuł

Były napastnik, a obecnie telewizyjny ekspert, Chris Sutton uważa, że Chelsea nie będzie się liczyć w walce o mistrzostwo Anglii. Stwierdza przy tym, że w przypadku braku poprawy wyników pozycja menedżera Franka Lamparda może stać się zagrożona.

W poniedziałek Chelsea zaledwie zremisowała 1:1 w meczu z Aston Villą. Wcześniej The Blues przegrywali z Evertonem, Wolves i Arsenalem. Efektem tego był spadek na szóstą lokatę w tabeli Premier League.

Zdaniem Chrisa Suttona jasno pokazuje to, że w tym momencie londyńska drużyna jest bez szans w walce o mistrzostwo Anglii. A takie były plany przed rozpoczęciem sezonu, po tym, jak Chelsea dokonała głośnych transferów.

– Ta drużyna jest w kryzysie i nie radzą sobie z tym najlepiej. Chelsea jest w wyraźnym dołku i Frank Lampard potrzebuje czym prędzej kilku zwycięstw. W innym przypadku jego sytuacja w klubie może zmienić się bardzo szybko i może być nieciekawie – ocenił Sutton.

Oczekiwania przed sezonem były tym większe, że Chelsea wydała na transfery przeszło 200 milionów funtów. Do zespołu dołączyli tacy gracze jak Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell czy Edouard Mendy.

Coraz większa presja na barkach Lamparda

– Czy nam się to podoba czy nie, dla Franka to zupełnie inny sezon. Jego klub wydał latem duże pieniądze i jako menedżer, zmaga się z teraz z dużo większą presją. A ta cały czas rośnie – zauważył Sutton.

– Może być tak, że Chelsea wygra najbliższe trzy mecze i znajdzie się na drugim miejscu w tabeli. Znów będziemy się wtedy zastanawiać czy ten zespół może sięgnąć po tytuł. To jednak nie byłoby dobre. Moim zdaniem zresztą nic nie wskazuje na to, by Chelsea mogła zostać w tym sezonie mistrzem Anglii. Powinni skupić się na powrocie do gry, jaką prezentowali wcześniej. Muszą odnaleźć odpowiedni rytm – podkreślił Sutton.

Aktualnie The Blues tracą sześć punktów do prowadzącego w tabeli Premier League Liverpoolu. Chelsea rozegrała przy tym jeden mecz więcej niż The Reds.