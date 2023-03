Deeney jest pewny – lepiej zapobiegać Sytuacja z udziałem fana Liverpoolu została omówiona w programie BBC Match of the Day. Troy Deeney, kapitan Birmingham City, który pojawił się w studio jako ekspert, mówił: – To jest coś, o czym rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego sezonu. Wtedy kibice licznie pojawiali się na boisku. Natomiast niedawno mieliśmy incydent

Czytaj dalej…