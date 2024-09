Eberechi Eze rozchwytywany przez kluby Premier League

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Crystal Palace

Zainteresowanie Eberechim Eze rośnie

Manchester City, Manchester United, Arsenal czy też Tottenham Hotspur wykazują zainteresowanie zawodnikiem Crystal Palace. Eberechi Eze miał znakomity sezon 2023/24, zdobywając 11 bramek i notując cztery asysty w 27 meczach Premier League.

Pomimo faktu, że kontrakt 26-latka na Selhurst Park wygasa dopiero za trzy sezony, The Eagles mogliby zostać zmuszeni do rozważenia oferty, jeśli któraś z drużyn aktywuje jego klauzulę odstępnego, wynoszącą 68 milionów funtów. Do tej pory jednak żaden klub nie złożył oferty, a Eze rozpoczął obecną kampanię w dobrym stylu, strzelając dwa gole w czterech meczach we wszystkich rozgrywkach.

Według doniesień “Football Transfers”, Tottenham był najbliżej pozyskania Eze tego lata. Prezes Spurs, Daniel Levy, podjął próby ściągnięcia napastnika, lecz ten wstrzymał decyzję o transferze. Eze wyraźnie zaznaczył, że jego celem jest gra w klubie o najwyższych aspiracjach. Reprezentant Anglii obawia się, że Spurs mogą mieć trudności w spełnieniu jego oczekiwań.

Zawodnik, od czasu przybycia do klubu z północnego Londynu z Queens Park Rangers w 2020 roku, jest uważany za jednego z najbardziej wszechstronnych i obiecujących snajperów w Premier League. Tottenham w przyszłości widzi w nim idealnego partnera dla Dominica Solanki.