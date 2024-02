fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Diogo Jota

Diogo Jota doznał kontuzji w ostatnim meczu z Brentford

Pierwsze badania są optymistyczne w stosunku do wcześniejszych przewidywań

Portugalczyk ma pauzować maksymalnie dwa miesiące

Optymistyczne wieści w sprawie Joty. Absencja będzie krótsza

Sobotni mecz z Brentford zakończył się dla Diogo Joty przedwcześnie. Napastnik Liverpoolu w jednej z sytuacji boiskowych starł się z zawodnikiem rywali, który upadł mu na nogę i uniemożliwił kontynuowanie gry. Z murawy został zniesiony na noszach, a kibice spodziewali się najgorszego.

Media sugerowały, że kontuzja Joty jest bardzo poważna. Przewidywano wręcz, że czeka go operacja oraz prawie roczna przerwa od gry na skutek zerwania więzadła w kolanie. Portugalski “Record” donosi z kolei, że wstępne badania są dla zawodnika oraz drużyny dość optymistyczne, a na murawie ma pojawić się jeszcze w tym sezonie.

Absencja reprezentanta Portugalii ma wynieść maksymalnie dwa miesiące. Oznacza to, że do gry wróciłby w połowie kwietnia, kiedy to sezon wkracza w decydującą fazę. Liverpool ma duże szanse na zdobycie mistrzostwa Anglii. Jota do tej pory zgromadził w Premier League dziewięć bramek.

