IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Erik ten Hag i Jadon Sancho (Manchester United)

Jadon Sancho został zawieszony przez Manchester United

Piłkarz nie może trenować z pierwszą drużyną

Laurie Whitwell zdradził, co stało za tak ostrą decyzją klubu

Dlatego Manchester United zawiesił Sancho

Jadon Sancho po przenosinach z Borussii Dortmund do Manchesteru United zdołał rozegrać już 82 mecze, strzelić 12 goli i zanotować sześć asyst, ale ciągle ma problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu koncentracji. Efektem pozaboiskowej niesubordynacji Anglika jest konflikt z Erikiem ten Hagiem.

Trener Czerwonych Diabłów odstawił 23-latka od składu, ale wydawało się, że obie strony niedługo osiągną porozumienie. Niestety, droga do “pogodzenia się” piłkarza i szkoleniowca jest daleka, o czym świadczy komunikat klubu, w którym możemy przeczytać, że Sancho został odsunięty od treningów grupowych.

Teraz Laurie Whitwell z The Athletic informuje, co stoi za decyzją władz ekipy z Old Trafford. Okazuje się, że Jadon Sancho… nie przeprosił ten Haga za nazwanie go kłamcą. Dopóki zawodnik nie zmieni swojego zachowania, nie powinien spodziewać się powrotu do drużyny.