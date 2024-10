Diogo Dalot został zapytany przez oficjalną stronę Manchesteru United o formę Andre Onany. Portugalczyk wskazał, że golkiper "Czerwonych Diabłów" przede wszystkim zmienił mentalność, co jest kluczem do dobrej dyspozycji.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Diogo Dalot

Diogo Dalot: Andre Onana jest tym samym piłkarzem

Manchester United w ostatnim spotkaniu odniósł zwycięstwo nad Brentfordem (2:1). Triumf jednak nie wpłynął na morale kibiców. Fani „Czerwonych Diabłów” wciąż są niezadowoleni ze słabego początku sezonu i postawy drużyny. Ciężko wyróżnić w drużynie Erika ten Haga wyróżniającą się postać. Jednak piłkarzem, który względem poprzedniej kampanii wykonał postęp jest Andre Onana.

Temat dyspozycji Kameruńczyka został poruszony w wywiadzie z Diogo Dalotem. Defensor Manchesteru United na łamach oficjalnej strony klubowej wskazał, co jest kluczem do dobrej formy bramkarza. 25-latek wskazał kluczowy element, który został zmieniony u kolegi z drużyny.

– Myślę, że to była bardziej zmiana mentalności niż atrybutów piłkarskich. Andre jest tym samym piłkarzem. Jedyne co zmienił, to złapał większą równowagę mentalną i naprawdę przygotował się na wzloty oraz upadki – powiedział Diogo Dalot, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– W tym klubie, ze względu na wymagania i oczekiwania które mamy, bardzo łatwo można upaść psychicznie i poczuć się naprawdę źle. Nawet kiedy sprawy idą bardzo dobrze, to czujesz przesadne podekscytowanie. Myślę więc, że znalazł równowagę między byciem opanowanym i naprawdę pewnym siebie. Widać to na boisku, że jest naprawdę dobry – dodał Portugalczyk.

Andre Onana w obecnym sezonie zaliczył 11 występów między słupkami Manchesteru United. Kameruńczyk w tym czasie zdołał zachować cztery czyste konta.