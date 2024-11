Piłkarz Manchesteru United o zatrudnieniu Amorima. “Tego właśnie się spodziewam”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Diogo Dalot o Rubenie Amorimie: Fantastyczny trener z młodą mentalnością

Manchester United w obecnym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. „Czerwone Diabły” zdecydowały się zakończyć współpracę z Erikiem ten Hagiem. Tymczasowym trenerem jest Ruud van Nistelrooy, ale lada moment na Old Trafford zawita Ruben Amroim. Portugalczyk poprzednie był związany ze Sportingiem Lizbona.

Dziś Manchester United zmierzy się w lidze z Chelsea. Tymczasem przed spotkaniem temat Rubena Amorima został poruszony w rozmowie z mediami przez Diogo Dalota. Defensor „Czerwonych Diabłów” w samych superlatywach wypowiedział się o portugalskim szkoleniowcu.

– Osobiście go nie znam. Wiem tyle, ile sam zobaczyłem i ile powiedzieli mi koledzy z reprezentacji narodowej. Ruben Amorim to oczywiście fantastyczny trener z młodą mentalnością, ale jednocześnie wie, czego chce. Jest bardzo wymagający i tego właśnie się spodziewam. Moim zdaniem idealnie pasuje do takiego klubu jak ten – powiedział Diogo Dalot, cytowany przez oficjalną stronę klubową „manutd.com”.

– Standardy są naprawdę wysokie. Jest osobą, która sama ma wysokie standardy i ich pilnuje. Mam nadzieję, że dobrze będzie tutaj pasował i razem będziemy odnosić sukcesy. Na to liczę przede wszystkim – dodał reprezentant Portugalii.