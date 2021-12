fot. PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United w poniedziałek wieczorem zmierzy się z Newcastle United. Tymczasem przed starciem w ramach 19. kolejki Premier League kilka zdań na temat Ralfa Rangnicka i treningów pod okiem niemieckiego trenera wyraził David De Gea.

Manchester United pozostaje bez porażki od sześciu spotkań

Drużyna z Old Trafford w poniedziałkowy wieczór rozegra kolejny mecz ligowy

David De Gea wypowiedział się na temat treningów pod wodzą Ralfa Rangnicka

De Gea zachwycony pracą pod dowdództwem Rangnicka

Manchester United powalczy na St. James Park o dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Drużyna z Old Trafford przystąpi do potyczki z ligowym outsiderem w roli faworyta. Bramkarz Czerwonych Diabłów przekonywał ostatnio, że zespół ciężko pracuje pod okiem nowego trenera.

– Ciężko trenujemy. Każda sesja treningowa pod okiem Rangnicka jest intensywna. Musimy dać z siebie wszystko zarówno w meczach, jak i na treningach – mówił De Gea cytowany przez oficjalną stronę internetową Man Utd.

– To dopiero początek. Zobaczmy, co będzie dalej. Zespół trenuje energicznie i w wysokim tempie. Teraz musimy to zademonstrować w wielkich meczach – mówił De Gea cytowany przez oficjalna stronę internetową Man Utd – uzupełnił Hiszpan.

Podopieczni Ralfa Rangnicka plasują się aktualnie na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Man Utd ma na swoim koncie 27 punktów wywalczonych w 16 spotkaniach. Liderem rozgrywek jest natomiast Man City, który broni mistrzowskiego tytułu.

