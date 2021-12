Pressfocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić jest w konflikcie z trenerem Lazio. Niewykluczone, że Serb zmieni klub w styczniu, na czym skorzystać może Manchester United.

Wiele wskazuje na to, że Sergej Milinković-Savić nie będzie kontynuował kariery w Lazio

Serb jest pokłócony z Maurizio Sarrim

Sytuację gracza może wykorzystać Manchester United

To on zastąpi Pogbę?

Latem tego roku w Lazio doszło do zmiany trenera. Odchodzącego do Interu Simone Inzaghiego zastąpił Maurizio Sarri. Doświadczony włoski trener miał sprawić, że rzymianie wrócą do Ligi Mistrzów. Na to się jednak aktualnie nie zanosi.

Lazio ma za sobą 18 meczów w Serie A. Do pierwszej czwórki w tabeli traci już dziewięć punktów. Na domiar złego w klubie jest niezbyt dobra atmosfera. Potwierdził to ostatnio jeden z najważniejszych piłkarzy tego zespołu. – Na szczęście ludzie nie wiedzą, co naprawdę dzieje się w drużynie – powiedział Francesco Acerbi.

W ekipie z siedzibą na Stadio Olimpico istnieje konflikt na linii Maurizio Sarri – Sergej Milinković-Savić. Serb zapłacił ostatnio 50 tysięcy euro kary dyscyplinarnej. Ponadto Maurizio Sarri zarzucił mu, że jest zarozumiały i arogancki. Piłkarz w najbliższym ligowym pojedynku ma zasiąść na ławce rezerwowych, chociaż w bieżącym sezonie rozegrał już 23 mecze. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył tyle samo asyst.

Milinković-Savić nosi się z zamiarem opuszczenia Lazio. Serb jest przekonany, że zmieni klub do lata przyszłego roku, chociaż nie wyklucza odejścia już zimą. W przeszłości rzymianie otrzymali ofertę w wysokości 140 milionów euro, która została odrzucona. Teraz Lazio zarobiłoby znacznie mniej. Sytuację gracza może wykorzystać Manchester United. Na Old Trafford 26-latek miałby zastąpić Paula Pogbę. Francuz prawdopodobnie nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu.

Czytaj także: Z Serie A do Premier League? Weteran na ratunek Newcastle