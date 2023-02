Pressfocus Na zdjęciu: David de Gea

Manchester United i David de Gea rozmawiają o nowym kontrakcie dla Hiszpana. Bramkarz pragnie przedłużyć wygasającą latem umowę.

David de Gea ma kontrakt ważny do 30 czerwca

Manchester United negocjuje z Hiszpanem przedłużenie umowy

32-latek jest pewny pozostania na Old Trafford

W styczniowym oknie transferowym Manchester United sprowadził trzech zawodników, z czego każda transakcja to wypożyczenie. Na Old Trafford trafili: Wout Weghorst, Marcel Sabitzer oraz Jack Butland. Czas na dokonywanie wzmocnień się skończył, więc Czerwone Diabły mogą pracować nad kształtem aktualnej kadry. Znajduje się w niej trzech zawodników, których kontrakty wygasają wraz z końcem bieżącego sezonu. Jednym z nich jest David de Gea.

Hiszpański golkiper na Old Trafford trafił prawie 12 lat temu. Wówczas Manchester United zapłacił Atletico Madryt 25 milionów euro za golkipera, który w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał ponad 500 meczów. Nie wiadomo, czy 32-latek będzie śrubował liczbę występów po zakończeniu kampanii 2022/2023. De Gea ma bowiem kontrakt ważny tylko przez kilka miesięcy, a jakiś czas temu pojawiła się informacja, ze Manchester United będzie chciał sprowadził nowego bramkarza. Być może nie będzie to konieczne.

De Gea to najlepiej zarabiający zawodnik w drużynie Erika ten Haga. Hiszpan nie jest jej liderem, a co tydzień inkasuje 375 tysięcy funtów. 32-latek gotowy jest zaakceptować niższą pensję, aby wciąż występować na Old Trafford. Bramkarz został ostatnio zapytany jak wyglądają postępy w negocjacjach z klubem. De Dea wyraził się jasno. – Wciąż rozmawiamy. Jestem skoncentrowany na grze. To najważniejsza rzecz, ale jestem przekonany, że sprawy zakończą się dobrze – uważa hiszpański golkiper. W tym sezonie rozegrał on 30 meczów.

