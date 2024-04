Cztery gwiazdy, które powinny odejść z Man Utd. Dla nich nie ma miejsca Źródło: Goal.pl Jakub Boroń Manchester United musi się poważnie zastanowić nad swoimi planami na letnie okno transferowe. Paul Parker, były piłkarz Czerwonych Diabłów, powiedział dla Goal.pl, że klub powinien spróbować pozbyć się czterech gwiazd.

Every Second Media / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rasford i Bruno Fernandes