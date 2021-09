Man United potwierdził numer na koszulce Cristiano Ronaldo

Manchester United potwierdził to, o czym media donosiły od momentu ogłoszenia powrotu Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Portugalczyk odzyskał numer 7, dotychczas należący do Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk przejmie numer 21.

Po transferze Cristiano Ronaldo do Manchesteru United spekulowano, z jakim numerem występować będzie stara-nowa gwiazda

Kojarzący się z Portugalczykiem numer 7 należał dotąd bowiem do Edinsona Cavaniego

W czwartek Manchester United potwierdził jednak, że 36-latek odzyska swój dawny numer. Cavani przejmie zaś numer 21

Cristiano Ronaldo i numer 7 – tej pary się nie rozdziela

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United wydarzył się bardzo szybko i niespodziewanie. Po pierwszej fali entuzjazmu, jaką wzbudził powrót legendy do miejsca, w którym pokazał się Europie, pojawiło się jedno kluczowe pytanie. Z jakim numerem występować będzie Cristiano Ronaldo? Ostatni sezon, w którym Portugalczyk nie nosił na koszulce numeru z numerem siódmym, była jego pierwsza kampania w Realu Madryt – 2009/2010. Wówczas ta legendarna cyfra należała do Raula Gonzaleza.

W Manchesterze United w ubiegłej kampanii nosił ją Edinson Cavani. Okazało się jednak, że Urugwajczyk nie zamierza robić Portugalczykowi problemu z ewentualnym brandingiem marki CR7. Czerwone Diabły poinformowały poprzez swoją stronę, że Ronaldo ponownie będzie przywdziewał koszulkę z numerem 7. Cavani zgodził się zaś przyjąć trykot z numerem, który nosi także w reprezentacji Urugwaju, czyli 21.

Portugalczyk, gdy po raz pierwszy trafił na Old Trafford, od razu otrzymał numer 7. Wcześniej występowali z nim, między innymi, George Best, Bobby Robson, Eric Cantona czy David Beckham. W trakcie sześciu sezonów w tej koszulce Ronaldo rozegrał dla Manchesteru United 292 spotkania i strzelił 118 goli.

Okazję do ponownego debiutu otrzyma prawdopodobnie tuż po przerwie reprezentacyjnej. W sobotę, 11 września, Czerwone Diabły podejmą u siebie Newcastle United.

