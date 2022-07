fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag według najnowszych informacji mediów stanie wkrótce przed trudnym zadaniem. Opiekun Man Utd ma spotkać się z Cristiano Ronaldo i przekonać piłkarza do pozostania w klubie z Old Trafford. Bez wątpienia nie będzie to łatwe, bo Portugalczyk jest zdeterminowany, aby móc grać w Lidze Mistrzów.

Cristiano Ronaldo jest ostatnio z powodu niepewnej przyszłości na świeczniku

W najbliższych dniach Erik ten Hag ma przekonywać piłkarza do zmiany klubu

Marca daje do zrozumienia, że ewentualne rozstanie Portugalczyka z Czerwonymi Diabłami byłoby dużym kłopotem dla opiekuna angielskiej ekipy

Jednoznaczne plany Ronaldo, ten Hag może mieć kłopot

Erik ten Hag objął stery nad Man Utd na początku lipca. Holender z jasnym celem pojawił się w ekipie z Premier League, mając przywrócić jej dawny blask.

Jedną z kluczowych postaci w układance ten Haga ma być Cristiano Ronaldo. Holender liczy też na Marcusa Rashforda, czy Bruno Fernandesa. Niemniej to właśnie Portugalczyk ma być kluczem do sukcesów w szeregach Czerwonych Diabłów.

Marca twierdzi, że ten Hag ma w najbliższych dniach spotkać się z Ronaldo i przekonać go do pozostania w klubie. Już wcześniej pojawiły się wieści, że piłkarz wrócił do Manchesteru.

Zobacz także:

Palny zawodnika wydają się konkretne. Ronaldo chce zmienić pracodawcę, będąc zawiedzionym tym, że Man Utd nie zajął w poprzedniej kampanii miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Szóste miejsce w tabeli ligi angielskiej zostało przyjęte z dużym rozczarowaniem przez reprezentanta Portugalii.

Nie jest żadną tajemnicą, że Ronaldo chce nadal grać w Lidze Mistrzów i ten cel sprawia, że zawodnik poważnie rozważa rozstanie z angielskim klubem. Jednocześnie piłkarz nie chce generować konfliktów w aktualnym zespole, dlatego w najbliższym czasie będzie trenował normalnie z drużyną.

Ronaldo ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ostatnio nie brakowało doniesień w mediach, sugerujących, że Portugalczyk może zasilić szeregi Atletico Madryt.

Czytaj więcej: Ronaldo wraca do Manchesteru, waży się przyszłość Portugalczyka