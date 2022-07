PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Były napastnik występujący na boiskach Premier League Gabriel Agbonlahor uważa, że ​​Cristiano Ronaldo nie odrzuciłby możliwości dołączenia do Liverpoolu, rywala Manchesteru United, gdyby podopieczni Jurgena Kloppa złożyli ofertę podpisania kontraktu z portugalskim gwiazdorem.

Cristiano Ronaldo wciąż nie potrafi znaleźć nowego klubu

Portugalczyk wydaje się coraz bardziej zdesperowany

Agbonlahor uważa, że gracz United dołączy do każdego klubu, gdzie będzie miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo wciąż poszukuje klubu, z którym będzie mógł zagrać w LM

Cristiano Ronaldo niedawno poprosił Manchester United, aby klub pozwolił mu odejść po tym, jak nie udało im się zająć czwartego miejsca i zakwalifikować do Ligi Mistrzów na następny sezon.

– Jestem przekonany, że Cristiano Ronaldo dołączyłby do Liverpoolu, gdyby tylko otrzymał ofertę. To wielki rywal Manchesteru United, ale tu chodzi o Ronaldo. On zupełnie inaczej podchodzi do tej kwestii. Pójdzie do każdego klubu, z którym będzie miał szansę wystąpić w Lidze Mistrzów, powiększać swoje rekordy i wygrywać trofea. Nie sądzę, by Portugalczyk był lojalny wobec Realu, Juventusu czy United – powiedział Agbonlahor.

Bayern Monachium, Atletico Madryt, Chelsea i Sporting Lizbona pojawili się jako potencjalni kandydaci do podpisania kontraktu z 37-letnią gwiazdą, jednak ostatecznie każdy z tych klubów definitywnie wykluczył możliwość sprowadzenia Portugalczyka.

Jednak nowy menedżer Czerwonych Diabłów nadal utrzymuje, że Ronaldo znajduje się w jego planach na nadchodzący sezon. – Planujemy zagrać z Cristiano Ronaldo w tym sezonie i to wszystko. Nie mogę się doczekać współpracy z nim. Rozmawiałem z nim, zanim pojawił się ten problem i uważam, że odbyliśmy całkiem miłą pogawędkę – mówił kilka dni temu holenderski szkoleniowiec.

