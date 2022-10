fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo po powrocie do Man Utd nie może mieć powodów do zadowolenia. W pierwszym sezonie Portugalczyk imponował skutecznością, ale nie miało to wpływu na sukcesy ekipy z Old Trafford. Zawodnicy Czerwonych Diabłów nawet nie wywalczyli awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W tej kampanii 37-latek musi się natomiast często godzić z rolą rezerwowego, ale okazję do gry może otrzymać w czwartek wieczorem.

Man Utd w czwartek wieczorem rozegra kolejny mecz w Lidze Europy

Angielski team stanie do rywalizacji z Sheriffem Tyraspol

Cristiano Ronaldo ma zagrać przeciwko ekipie z Mołdawi

Ronaldo wróci do kadry meczowej Man Utd

Cristiano Ronaldo może zagrać przeciwko Sherffowi Tyrapsol. Spotkanie odbędzie się w czwartek wieczorem. Mecz zacznie się o 21:00.

Erik ten Hag zapowiedział na środowej konferencji prasowej, że w starciu z Sheriffem Tyraposl zagra Cristiano Ronaldo. Nie będzie mógł natomiast wystąpić Raphael Varane, który nabawił się kontuzji w starciu ostatniej kolejki ligowej przeciwko Chelsea (1:1).

Erik ten Hag confirms @Cristiano will be in squad tomorrow. — Simon Stone (@sistoney67) October 26, 2022

Reprezentant Portugalii ostatnio był zawieszony przez Man Utd, co skutkowało tym, że musiał trenować z zespołem młodzieżowym Czerwonych Diabłów. Ta decyzja została podjęta przez menedżera Man Utd, a była następstwem przedwczesnego opuszczenia stadionu przez Cristiano Ronaldo, który nie otrzymał szansy gry przeciwko The Blues.

We wtorek 37-latek wrócił do zajęć z pierwszym zespołem angielskiej ekipy. Manchester United w najbliższym czasie czekają mecze kolejno przeciwko: Sherffowi Tyraspol, West Hamowi United, czy z Realem Sociedad.

