Pressfocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Król strzelców Premier League w sezonie 2021/2022, Heung-Min Son w bieżących rozgrywkach jeszcze nie trafił do siatki rywali. Menedżer Tottenhamu Hotspur, Antonio Conte jest jednak spokojny o swojego podopiecznego.

W zeszłym sezonie Heung-Min Son z 23 golami, niespodziewanie został królem strzelców Premier League

W bieżącym sezonie jeszcze nie trafił do siatki, choć za nami już sześć kolejek ligi angielskiej

Antonio Conte uważa, że to wynik ogromnego zmęczenia psychicznego i fizycznego

Conte spokojny o Sona

Tottenham Hotspur znakomicie rozpoczął sezon 2022/2023, w sześciu meczach zdobywając 14 punków. Koguty zajmują aktualnie 3. miejsce w Premier League, z punktem straty do lidera Arsenalu. Jedyne co w chwili obecnej może spędzać sen z powiek Antonio Conte, to zaskakująco słaba forma Heung-Min Sona.

100-krotny reprezentant Korei Południowej w poprzednim sezonie, wespół z Mohamedem Salahem, zdobył tytuł króla strzelców ligi angielskiej, zdobywając 23 bramki. W obecnym sezonie jednak ani razu nie wpisał się na listę strzelców, w sześciu grach oddając na bramkę rywali jedynie 17 strzałów. Antonio Conte ze spokojem podchodzi jednak do sytuacji swojego podopiecznego.

– Myślę, że Sonny na pewno nie jest szczęśliwy, z tego, że nie zdobywa bramek – przyznał włoski menedżer. – To normalne i podoba mi się, że jest trochę zły na tę sytuację. Oznacza to, że chce spróbować zmienić to, także dlatego, że go potrzebujemy.

– Jest dla nas naprawdę ważnym zawodnikiem. Jednocześnie może się to zdarzyć, zwłaszcza gdy grasz masowo, możesz być trochę zmęczony psychicznie, ale także i fizycznie. Ale powtarzam, że Sonny nigdy nie byłby dla mnie problemem – podkreślił.

Przeczytaj również: “Transfery? Jest przepaść między Tottenhamem a czołówką ligi”