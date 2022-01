fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Christian Eriksen po rozstaniu z Interem Mediolan wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem. Ostatnio na temat reprezentanta Danii głos zabrał menedżer Tottenhamu Hotspur.

Od 1 stycznia otwarte jest zimowe okienko transferowe

Jednym z zawodników, którzy mogą znaleźć nowy klub, jest Christian Eriksen

Ostatnio opinią na temat Duńczyka podzielił się Antonio Conte

Eriksen ponownie w Tottenhamie?

Christian Eriksen musiał rozwiązać kontrakt z przedstawicielem Serie A, ponieważ przepisy we Włoszech zabraniają gry z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem. Aczkolwiek w Premier League tego typu obostrzenia nie istnieją, więc jest szansa na to, że zawodnik wróci na Wyspy Brytyjskie.

– Ostatnio nie rozmawiałem z Eriksenem. Aczkolwiek fajnie byłoby go ponownie zobaczyć na boisku. Mówimy o naprawdę świetnym piłkarzu, ale przede wszystkim dobrym człowieku – mówił Antonio Conte cytowany przed Standard.co.uk.

– To, co wydarzyło się latem, nie było oczywiście dobre nie tylko dla Christiana, ale także dla ludzi, którzy z nim pracowali i ludzi, którzy go znają. W tym momencie się bałem. Świetna wiadomość, że widzimy, jak Eriksen znów jest gotowy do gry w piłkę. Myślę, że drzwi są dla niego zawsze otwarte – dodał Włoch.

Eriksen bronił barw Tottenhamu Hotspur w latach 2013-2020. Wystąpił w ekipie z Londynu łącznie w 305 spotkaniach, Zdobył w nich 69 bramek, a także zaliczył 90 asyst. W styczniu 2020 roku za 27 milionów euro trafił do Interu Mediolan, gdzie w 60 meczach strzelił osiem goli.

Czytaj więcej: Tottenham w opałach. Conte przekazał złe wieści

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin