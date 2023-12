IMAGO / Graham Wilson / Action Plus Na zdjęciu: Christian Eriksen (z prawej)

Manchester United w sobotę zaliczył kolejną wpadkę, przegrywając z Nottingham Forest (1:2)

Christian Eriksen po końcowym gwizdku był mocno zawiedziony porażką

Duńczyk podsumował ostatni mecz “Czerwonych Diabłów” w 2023 roku

Christian Eriksen: Robiliśmy, co mogliśmy

Manchester United w sobotę rozegrał ostatnie spotkanie w 2023 roku. Piłkarze “Czerwonych Diabłów” nie uszczęśliwili swoich kibiców, bowiem przegrali na wyjeździe z Nottingham Forest (1:2).

Po spotkaniu Christian Eriksen udzielił wywiadu stacji “BBC Sport”. Duńczyk nie ukrywał, że jest zawiedziony kolejną wpadką Manchesteru United. Zawodnik podsumował mecz na City Groud, a także dodał, jaki element piłkarskie rzemiosła wymaga poprawy.

– Ten sezon ogólnie wygląda tak, że robimy jeden krok naprzód i dwa w tył. Tak wyglądało to dziś. Naszym celem było zgarnięcie trzech punktów, więc to na pewno rozczarowanie, że mamy zero – powiedział Eriksen, cytowany przez “DevilPage”.

– Robiliśmy, co mogliśmy, ale czasami zabrakło szczęścia i lepszych decyzji w ostatnim sektorze boiska, lepszej gry w defensywie, drobnych detali. Mieliśmy swoje okazje. Nottingham Forest miał mniej sytuacji, ale je wykorzystali. My potrzebujemy kilka szans na to, aby zdobyć bramkę. To utrudnia sprawę. Każdy stara się zdobywać bramki, żeby pomóc drużynie. Mamy swoje sytuacje, ale obecnie gole nie wpadają – kontynuował.

– Z czasem będzie lepiej. Jest tylko jedna droga, aby było lepiej, czyli ciężka praca. Jako piłkarz chcesz spisywać się najlepiej każdego dnia. Aby to zrobić, musisz pracować – dodał reprezentant Danii.

