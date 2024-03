Chelsea po zakończeniu sezonu może rozstać się z dotychczasowym trenerem. Według portalu Fichajes na listę życzeń The Blues trafiło nazwisko holenderskiego szkoleniowca Feyenoordu. Arne Slot ma być kandydatem do zastąpienia Mauricio Pochettino.

Imago / Yannick Verhoeven Na zdjęciu: Arne Slot

Chelsea rozważa zmianę trenera

Chelsea przyzwyczaiła w ostatnich latach do częstych zmian na ławce trenerskiej. W ostatnich trzech latach drużynę ze Stamford Bridge prowadziło czterech różnych trenerów. Aktualnie za wyniki The Blues odpowiada Mauricio Pochettino, aczkolwiek przyszłość Argentyńczyka w stolicy Wielkiej Brytanii stoi pod znakiem zapytania.

Londyńczycy po raz drugi z rzędu mocno rozczarowują w Premier League. Chelsea nie dość, że w tym sezonie nie uczestniczy w rozgrywkach europejskich pucharów, to zapowiada się na to, że w przyszłym sezonie po raz kolejny ich kibice będą mogli oglądać swoich ulubieńców tylko w krajowych rozgrywkach. Podopieczni Mauricio Pochettino zajmują dopiero 11. miejsce w lidze, a do tego przegrali finał Pucharu Ligi, który był jedną z ostatnich szans na grę w Europie jesienią tego roku.

Wobec tego zarząd Chelsea rozważa po zakończeniu bieżącej kampanii rozstanie z Pochettino. Według portalu Fichajes argentyńskiego trenera na Stamford Bridge zastąpić może obecny trener Feyenoordu – Arne Slot. O Holendrze było głośno już od kilku dobrych miesięcy, a teraz ponownie jego nazwisko łączone jest z topowymi markami. 45-latek poza zainteresowaniem Chelsea znajduję się również na radarze Bayernu Monachium.

Arne Slot w Feyenoordzie pracuje od sezonu 2021/2022. Holender wraz z zespołem zdobył mistrzostwo kraju w poprzedniej kampanii. Łącznie prowadził drużynę w 137 meczach, z których wygrał 87 spotkań. Średnio notuje 2,09 punktu na mecz.