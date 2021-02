Christian Pulisic w tym sezonie wystąpił w 15 meczach Premier League w koszulce Chelsea FC, zdobywając w nich zaledwie jedną bramkę. Amerykanin ma też jedną asystę. Mimo wszystko Thomas Tuchel nie chce słyszeć o tym, że zawodnik może po sezonie rozstać się z klubem.

Christian Pulisic od momentu gdy w klubie z zachodniego Londynu nastąpiła roszada na stanowisku trenera, to nie zagrał ani razu w wyjściowym składzie w lidze. Mimo wszystko Thomas Tuchel przekonywał, że Amerykanin może być dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość w Chelsea.

Gwiazda reprezentacji Stanów Zjednoczonych przeciwko Barnsley w Pucharze Anglii zagrała co prawda 80 minut. Niemniej w poniedziałkowy wieczór przeciwko Newcastle United nie miał już okazji zagrać. Pulisic nie zagrał również w sobotnim boju przeciwko Southampton, na co wpływ miała mieć kontuzja łydki.

Niepewna sytuacja dotycząca Pulisicia była już poruszana przed media, gdy opiekunem londyńczyków był Frank Lampard. Już wtedy pojawiły się głosy, że Chelsea może myśleć o sprzedaży zawodnika. Niepewny swojej przyszłości w klubie miał być również Hakim Ziyech. 22-latkowie delikatnie rzecz ujmując, nie spełniają na razie pokładanych w nich nadziei.

Obecny menedżer The Blues przekonuje jednak, że żadnych decyzji personalnych jeszcze nie podjął. Tym bardziej że Chelsea jest jeszcze przed niezwykłymi maratonami meczowymi. – Christian musi być pozytywnie nastawiony. Musi mieć głowę podniesioną do góry i musi być gotowy do działania. To zawodnik z potencjałem, który daje mu możliwość odgrywania ważnej roli w zespole. Zawsze, gdy wchodzi z ławki, jest niezwykle pracowity – mówił Tuchel.

Londyński team w sobotnim boju z Southampton zremisował 1:1. Tym samym dobiegła końca passa pięciu kolejnych zwycięstw Chelsea, licząc wszystkie rozgrywki. Swoje kolejne spotkanie The Blues rozegrają już we wtorek, grając z Atletico Madryt w ramach Ligi Mistrzów.