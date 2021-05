Chelsea przygotowała nagrodę dla Tuchela

Chelsea jest gotowa na zaoferowanie trenerowi Thomasowi Tuchelowi nowego kontraktu, zaledwie kilka miesięcy po jego zatrudnieniu. To niewątpliwie efekt niezwykłej przemiany londyńskiego zespołu, którą przeszedł pod wodzą niemieckiego szkoleniowca. Władze The Blues chcą również nagrodzić Tuchela za dotychczasowe sukcesy prowadzonej przez niego drużyny.

Nowy kontrakt gotowy

Tuchel drużynę Chelsea objął pod koniec stycznia, zastępując na tym stanowisku zwolnionego Franka Lampada. Podpisał wówczas 18-miesięczny kontrakt, który ma obowiązywać do czerwca 2022 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że znacznie wcześniej obie strony złożą podpisy pod nową umową. Jak informuje Daily Mail The Blues są gotowi zaoferować Niemcowi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejnych 12 miesięcy.

47-letni szkoleniowiec jest podobno gotowy związać się z Chelsea na dłużej już teraz, bowiem miał już zastrzeżenia do krótkoterminowego kontraktu, jaki w styczniu zaoferował mu klub. Tuchel podpisując nową umowę będzie mógł również liczyć na znaczny wzrost wynagrodzenia, które aktualnie wynosi siedem milionów funtów rocznie.

Nagroda za sukcesy

Propozycja nowego kontraktu jest swego rodzaju nagrodą ze strony władz Chelsea za fantastyczne wyniki drużyny. The Blues są na dobrej drodze do zapewnienia sobie miejsca w pierwszej czwórce Premier League, a także dotarli do finałów Pucharu Anglii i Ligi Mistrzów. Na początku roku taki scenariusz wydawał się być nieprawdopodobny.

Końcówka sezonu 2020/21 będzie bardzo intensywna dla Chelsea. Już w środę czeka ją kolejne ligowe spotkanie z Arsenalem, natomiast w weekend finałowy mecz Pucharu Anglii z Leicester City. Zwieńczeniem rywalizacji będzie występ londyńskiego zespołu w finale Ligi Mistrzów, w którym 29 maja zmierzy się z Manchesterem City.

