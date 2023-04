Piętrzą się problemy Chelsea. Stoper wypadł z gry na wiele tygodni

Pressfocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly w meczu z Realem Madryt doznał poważnego urazu

Senegalczyk z powodu kontuzji będzie pauzował kilka tygodni

W rewanżowym meczu z Królewskimi Frank Lampard może mieć problem ze skomponowaniem linii defensywnej

Defensywa Chelsea pozbawiona wielu zawodników

Kalidou Koulibaly nie dokończył meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Senegalczyk z powodu urazu musiał opuścić boisko w 54. minucie, a zastąpił go Marc Cucurella. Jak się okazuje, kontuzja stopera jest poważniejsza niż pierwotnie zakładano.

Informacje na temat stanu zdrowia 31-latka przekazał w sobotę Frank Lampard. Anglik zdradził, w których spotkaniach zabraknie środkowego obrońcy.

– Kalidou Koulibaly nie będzie dostępny w meczach z Brighton i z Realem Madryt. To kontuzja, przy której musimy mówić raczej o tygodniach niż o dniach – przyznał trener Chelsea.

Sytuacja The Blues przed rewanżem z Realem Madryt w Lidze Mistrzów jest bardzo trudna. Niezgłoszony do rozgrywek jest Benoit Badiashile, a przeciwko Królewskim nie będzie mógł również wystąpić Ben Chilwell, który został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką. Ogranicza to szanse Chelsea na odrobienie dwubramkowej straty.

