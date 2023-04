Jak donosi madrycki AS, Chelsea jest skłonna przedstawić Gaviemu czek in blanco, by skłonić go do przenosin do Londynu. Jeśli 18-latek zgodzi się na tę ofertę, zostanie jednym z najlepiej opłacanych zawodników całej Premier League.

Problemy finansowe Barcelony nie pozwalają jej zarejestrować nowego kontraktu Gaviego

Jeśli klub nie rozwiąże tego problemu do końca sezonu, piłkarz może odejść za darmo

Tę sytuację zamierza wykorzystać Chelesa. The Blues chcą uczynić z 18-latka jednego z najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League

Gavi dostanie czek in blanco od Chelsea?

Chelsea chce wykorzystać problemy finansowe FC Barcelony. Przypomnijmy, że już wiele miesięcy temu Blaugrana doszła do porozumienia z Gavim w sprawie nowej umowy. Podwyższono w niej wynagrodzenie, a klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie wynosiła aż miliard euro. Niestety, problemy z finansowym fair play wewnątrz La Ligi nie pozwoliło jej na stałe zarejestrować dokumentu. Agent 18-latka zdawał sobie sprawę z tych kłopotów i zawarł w umowie aneks. Jeśli do końca sezonu Duma Katalonii nie zdoła wprowadzić w życie kontraktu, pomocnik może odejść za darmo.

Co prawda Gavi na każdym kroku pokazuje przywiązanie do barw, ale jego cierpliwość może się wreszcie skończyć. Tym bardziej, jeśli otrzyma lukratywną kontrpropozycję. A madrycki AS doniósł, że Chelsea rozważa obsypanie Hiszpana złotem. Jeśli tylko przekonają go do przenosin do Londynu, stanie się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy – i to nie tylko na Stamford Bridge, ale w całej Premier League.

Barcelona już pracuje nad tym problemem. Negocjuje obniżenia wynagrodzenia i chce jak najszybciej sprzedać niechcianych graczy. W grę wchodzi wprowadzenie w życie kolejnej dźwigni finansowej. Trudno jednak powiedzieć, czy zdoła zdążyć na czas.

Gavi rozegrał w tym sezonie już 40 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich dwie bramki i sześć asyst.

