Chelsea jest w trakcie przygotowań to nowego sezonu. Tymczasem w sobotę w spotkaniu kontrolny The Blues przegrali wysoko z Celtikiem (1:4). Enzo Maresca tłumaczył powodu porażki.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Menedżer Chelsea po meczu z Celtikiem

Chelsea ma za sobą sezon, w którym nie udało się jej wywalczyć miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Dużą grupę kibiców The Blues to bulwersowało. Tym samym w klubie doszło do zmiany menedżera i Mauricio Pochettino został zastąpiony Enzo Mareską. Początki nowego szkoleniowca w klubie z Londynu do łatwych nie należą.

– Wynik jest zawsze ważny i musimy analizować mecz jako całość. Z piłką zespół był 10 razy lepszy niż przeciwko Wrexham. To jest ważne. Mieliśmy dobre momenty. Musimy się poprawić bez piłki. Czasami myliliśmy się, kiedy musimy zagrać krótkie podanie, a kiedy lepiej jest wykonać długie podanie – mówił Maresca cytowany przez dziennikarza Bena Jacobsa z TalkSport na platformie X.

– Ważne jest, aby na obecnym etapie przygotowań do sezonu zrozumieć różnicę między nami a Celtikiem pod względem kondycji fizycznej. Było widać, że było nam ciężko fizycznie – dodał Włoch.

Maresca to 44-latek, który objął stery nad ekipą ze Stamford Bridge dokładnie 1 lipca. Podpisał kontrakt z Chelsea do końca czerwca 2029 roku. Nowy sezon ligi angielskiej wystartuje natomiast 16 sierpnia. Z kolei The Blues swój pierwszy mecz w Premier League w nowej kampanii rozegrają 18 sierpnia, mając już na starcie wysoko zawieszoną poprzeczkę. Zmierzą się wówczas z Manchesterem City. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30.

