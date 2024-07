fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

FC Barcelona wciąż liczy na transfer Nico Williamsa

FC Barcelona ma za sobą sezon, w którym musiała zadowolić się wicemistrzostwem kraju. W trakcie kampanii 2024/225 ekipa Hansiego Flicka ma natomiast włączyć się do gry o mistrzostwo La Liga. W związku z tym władze Barcy pracują nad wzmocnieniami. Głównym celem jest Nico Williams.

Fichajes.net przypomina, że młody reprezentant Hiszpanii jest jednym z poważniejszych kandydatów do gry w klubie z Camp Nou. Niemniej nie tylko Barca chce mieć piłkarza w swoich szeregach. Chętne na pozyskanie gracza Athletic Bilbao jest też Paris Saint-Germaub. Baskowie zresztą też niechętnie podchodzą do koncepcji związane ze sprzedażą zawodnika, chcąc zrobić wszystko, aby Nico Williams w kolejnym sezonie nadal bronił barw ekipy z Bilbao. Na dzisiaj zatem trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie piłkarz będzie grał w nowym sezonie.

Sam zawodnik aktualnie spędza wakacje na Marbelli, gdzie jest też jego reprezentacyjny kolega, czyli Lamine Yamal. Niewykluczone zatem, że właśnie młody zawodnik Katalończyków może mieć decydujący wpływ na ostateczną decyzję Nico Williamsna.

Lamine Yamal ma wrócić do klubu po czasie wypoczynku 7 sierpnia. Będzie to miało zatem miejsce już po tournee FC Barcelony po Stanach Zjednoczonych. 17-letni piłkarz możliwe, że debiut u nowego szkoleniowca zaliczy w starciu o Trofeum Gampera. Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia. Wówczas Blaugrana zmierzy się z AS Monaco.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Nico Williams to zawodnik, mający kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca 2027 roku. 20-krotny reprezentant Hiszpanii w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 31 spotkaniach La Liga. Zaliczył w nich pięć trafień i 14 asyst.

Czytaj więcej: Inter szuka wzmocnień, ale coś kosztem czegoś