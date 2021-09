Chelsea – Manchester City: transmisja w TV oraz stream online. Rywalizacja w 6. kolejce Premier League rozpocznie się od wielkiego hitu, w którym broniący mistrzowskiego tytułu Manchester City zagra w wyjazdowym meczu na Stamford Bridge z liderującą Chelsea. Mecz odbędzie się w sobotę (25 września) o godzinie 13:30. Transmisja z meczu będzie naturalnie dostępna w polskiej telewizji.

Chelsea – Manchester City, gdzie oglądać

Sobotnie spotkanie na Stamford Bridge to bez wątpienia pojedynek dwóch kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Nowy sezon lepiej rozpoczęli podopieczni Thomasa Tuchela, którzy po pięciu kolejkach mają na swoim koncie 13 punktów i prowadzą w tabeli Premier League. Manchester City zapisał na swoje konto trzy punkty mniej, co jest przede wszystkim efektem porażki 0:1 z Tottenhamem Hotspur.

Obie drużyny nie tylko dysponują świetną ofensywą, ale świetnie spisują się również w defensywie. Dowodem na to jest również tylko jeden gol po stronie straconych zarówno w przypadku Chelsea jak i Manchesteru City.

Trzy ostatnie konfrontacje tych drużyn, w których na trenerskiej ławce Chelsea był Thomas Tuchel, kończyły się wygranymi londyńskiego klubu. Czy w sobotnie popołudnie będzie podobnie? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Chelsea – Man City.

Chelsea – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji Premier League dysponuje platforma Canal+ i to na jej na kanałach obejrzymy najważniejsze mecze angielskiej ekstraklasy. Nie inaczej jest w przypadku sobotniego hitu. Z meczu Cheslsea – Manchester City transmisja na żywo dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 13:30, skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Chelsea – Manchester City, transmisja online

Brak dostępu do telewizora nie oznacza braku możliwości obejrzenia sobotniego spotkania na Stamford Bridge. Z meczu Chelsea – Manchestr City stream online będzie również dostępny dzięki Canal+. Aby obejrzeć spotkanie za pośrednictwem internetu należy skorzystać z usługi Canal+ Online, która jest również dostępna na dedykowanych aplikacjach na urządzenia mobilne.

Viaplay transmisje “na żywo” z meczów Bundesligi udostępnia na swojej platformie. Również mecz Greuther Furth z Bayernem będzie dostępny na niej na żywo, ale możliwość jego obejrzenia wiążę się z koniecznością wykupienia subskrypcji. Aktualnie jej miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Transmisje można oglądać także korzystając z aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne.

Chelsea – Manchester City, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Choć Chelsea będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, bukmacherzy dają obu drużynom raczej wyrównane szanse na sięgnięcie po pełną pulę.

Chelsea Manchester City 2.75 3.30 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25. września 2021 10:38 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin