Romelu Lukaku powinien znaleźć się w kadrze Chelsea na najbliższe ligowe spotkanie z Arsenalem. Reprezentant Belgii w ubiegłym tygodniu ponownie został zawodnikiem The Blues, przenosząc się na Stamford Bridge z Interu Mediolan.

Lukaku wkracza do gry

Lukaku jest bohaterem jednego z najciekawszych transferów podczas letniego okna transferowego. Belgijski napastnik, który w przeszłości miał już okazję występować w Chelsea, w ubiegłym tygodniu ponownie zawitał na Stamford Bridge. Tym razem londyński klub wyłożył za niego 97,5 miliona funtów.

Ze względu na kwarantannę zawodnik nie miał do tej pory okazji trenować z nowymi kolegami z drużyny, ale według informacji Sky Sports powinien wziąć udział we wtorkowym treningu. To sprawia, że Lukaku powinien być również do dyspozycji menedżera Thomasa Tuchela na niedzielny hit Premier League, w którym Chelsea zmierzy się z Arsenalem.

Lukaku, który piłkarzem Chelsea był w latach 2011-2014 (z przerwami na wypożyczenia do West Bromwich Albion), w jej barwach wystąpił do tej pory tylko 15 razy, nie zdobywając ani jednego gola. Aktualnie uważany jest jednak za jednego z najlepszych napastników na świecie i nie ma wątpliwości, że będzie dużym wzmocnieniem mającej wysokie aspiracje Chelsea.

Drużyna Thomasa Tuchela bardzo udanie zainaugurowała nowy sezon Premier League. W sobotnim meczu 1. kolejki pewnie 3:0 pokonała na Stamford Bridge Crystal Palace. Na listę strzelców wpisywali się Alonso, Pulisić i Chalobah.

