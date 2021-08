Romelu Lukaku opublikował list otwarty do kibiców Interu po tym, jak przeniósł się do Chelsea. Belg wylewnie podziękował fanom Nerazzurrich, ale jednocześnie przyznał, że powrót do Londynu jest dla niego życiową szansą.

Romelu Lukaku opublikował list otwarty skierowany do kibiców Interu Mediolan

Belg podziękował w nim za bezwarunkowe wsparcie, ale jednocześnie określił możliwość powrót do Chelsea życiową szansą, z której musiał skorzystać

Lukaku: to szansa, o której zawsze marzyłem

Romelu Lukaku opublikował list otwarty skierowany do kibiców Interu Mediolan. Przypomnijmy, że Chelsea pobiła swój rekord transferowy i zapłaciła mistrzom Włoch 115 milionów euro, by ponownie sprowadzić do siebie belgijskiego napastnika.

“Drodzy fani Interu, dziękuję za to, że kochaliście mnie jak jednego ze swoich. Dziękuję za to, że wraz z rodziną poczułem się w Mediolanie jak w domu. Dzięki za bezwarunkowe wsparcie i codzienną miłość, a także za motywowanie mnie, nawet mocniejsze po zakończeniu mojego pierwszego sezonu.

Gdy przybyłem do Interu natychmiast poczułem, że pójdzie mi tu dobrze. Miłość, jaką odczułem tuż po przybyciu na lotnisko była początkiem pięknej historii. Postawiłem sobie za cel, by nie zawieść was za każdym razem, gdy zakładałem tę koszulkę. Dawałem z siebie sto procent na każdym treningu i w każdym meczu, byście byli ze mnie dumni.

Nasz pierwszy sezon zakończył się w najtrudniejszy możliwy sposób, ale daliście mi siłę, by wciąż się poprawiać. To robiliśmy jako drużyna. Dlatego razem zostaliśmy mistrzami.

Mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję o powrocie do Chelsea. To dla mnie życiowa szansa, o której marzyłem. Jedno jest pewne; na zawsze pozostanę Interistą, bo bez was nie byłbym graczem i mężczyzną, jakim jestem dzisiaj.

Dziękuję za wszystko z głębi serca, Romelu” – możemy przeczytać w liście opublikowanym przez 28-latka.

Długa droga powrotna do Londynu

Lukaku był graczem Chelsea w latach 2011-2014. Z Londynu wypożyczono go do West Bromu oraz Evertonu, a w barwach The Blues rozegrał zaledwie piętnaście spotkań, w których nie zdołał strzelić bramki. Droga do powrotu na Stamford Bridge powiodła go przez wspomniany Everton, Manchester United i Inter, gdzie zawsze był gwarantem zdobytych bramek. Teraz Belg ma stać się ostatnim elementem układanki drużyny Thomasa Tuchela, która po sięgnięciu po Ligę Mistrzów chce też odzyskać panowanie na własnym podwórku. Chelsea wygrała w 1. kolejce Premier League 3:0 z Crystal Palace. W najbliższą niedzielę czekają ją kolejne ligowe derby – tym razem z Arsenalem. W tym spotkaniu Lukaku może “ponownie zadebiutować” w niebieskich barwach.

Arsenal Chelsea 4.15 3.65 1.88 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. sierpnia 2021 15:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin