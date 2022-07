PressFocus Na zdjęciu: N'golo Kante

N’golo Kante i Ruben Loftus-Cheek nie wezmą udziału w przedsezonowym tournee Chelsea po Stanach Zjednoczonych. Powodem jest ich status szczepień przeciwko koronowirusowy.

N’golo Kante i Ruben Loftus-Cheek nie znaleźli się w kadrze Chelsea na tournee po USA

Do Stanów Zjednoczonych mogą obecnie wjechać tylko osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi dwoma dawkami

W ramach tournee Chelsea rozegra trzy towarzyskie spotkania

Kante i Loftus-Cheek nie jadą do USA

Obowiązuje obecnie przepisy wjazdu do Stanów Zjednoczonych mówią jasną, że osoby powyżej 18 roku życia, poza obywatelami amerykańskimi i innymi ograniczonymi wyjątkami, musza być podwójnie zaszczepieni przeciwko wirusowi.

Chelsea ogłosiła nazwiska 29 zawodników, którzy udadzą się na tournee w ramach której rozegrane zostaną trzy towarzyskie spotkania – z Club America w Las Vegas, z Charlotte FC w Los Angeles i Arsenalem na Florydzie. W kadrze zabrakło wspomnianych N’golo Kante i Rubena Loftusa-Cheeka.

Loftus-Cheek uzyskał pozytywny wynik na koronawirusa w sierpniu ubiegłego roku, natomiast Kante w następnym miesiącu przed meczem fazy grupowej Ligi Mistrzów z Juventusem. Menedżer Chelsea Thomas Tuchel mówił wówczas, że nie wie ilu jego zawodników zostało zaszczepionych i chociaż sam poddał się szczepieniu, nie zmusiłby innych do tego.

Tournee po Stanach Zjednoczonych do jeden z etapów przygotowań Chelsea do nowego sezonu. Pierwsze spotkanie w Premier League The Blues rozegrają 6 sierpnia, mierząc się na wyjeździe z Evertonem.

