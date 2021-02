Cavani czuje się potrzebny w Manchesterze

Klubowe władze Czerwonych Diabłów chcą przedłużyć pobyt Edisona Cavaniego na Old Trafford. Urugwajczyk podpisał roczną umowę w październiku z opcją przedłużenia na kolejny sezon. 34-latek po przygodzie w Paryżu, pragnie zwieńczyć swój pobyt na Wyspach większą liczbą występów i zdobytych goli.

Niechciany w PSG, ale bezcenny dla United

Jako osoba, Edison jest człowiekiem, który wie czego chce. Na dodatek, w szatni potrafi zażegnać nawet najgorszej atmosferze, a na treningach jest wzorem do naśladowania. Kiedy przybył do Manchesteru, Pogba nabrał większej jakości i wreszcie zaczął błyszczeć na boisku. Wiadomo, że pierwszoplanową rolę w ofensywnej układance Solskjaera odgrywa Marcus Rashford, czy Anthony Martial. Jednak Norweg potrafi również znaleźć miejsce dla weterana europejskich boisk, który znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu. Od początku sezonu zdobył siedem goli w 24 występach. Menadżer Manchesteru na przedmeczowej konferencji odniósł się do pozycji 34-latka w zespole: Edinson spisuje się dobrze, jestem pod wrażeniem jego występów. Bez problemu odnalazł się w grupie – ocenił sytuację doświadczonego napastnika Solksjaer.

Rozmowy na temat nowego kontraktu trwają

Obecnie Cavani pauzuje przez drobny uraz mięśniowy. Urugwajczyk przegapił ostatnie spotkanie w 1/16 Lidze Europy przeciwko Realowi Sociedad (4:0). Przed ligowym starciem z Newcastle, Ole Gunnar Solskjaer potwierdził, że władze klubowe kontaktowały się z agentem piłkarza: Rozmowy już trwają. Niedługo porozmawiamy z nim o najbliższej przyszłości, a ja dokładnie wypytam go o plany na kolejne lata. Jestem bardzo zadowolony z tego, co już dla nas zrobił – dodał trener Czerwonych Diabłów.