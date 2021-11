Cavani apeluje do fanów United: bądźcie z nami

fot. PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Napastnik Manchesteru United Edinson Cavani w rozmowie z Inside United zaapelował do fanów klubu z Old Trafford, aby ci byli razem z klubem w tych trudnych dla United chwilach.

Cavani apeluje do fanów United

Urugwajczyk liczy na wsparcie kibiców w dalszej fazie sezonu

United jak na razie po 11 meczach jest dopiero szóste w ligowej stawce

Cavani prosi o wsparcie kibiców

Urugwajczyk ma świadomość tego, że kibice mają prawo być niezadowoleni z ostatnich wyników osiąganych przez drużynę prowadzoną przez Ole Gunnara Solskjaera.

– Chciałbym, aby fani w dalszym ciągu w nas wierzyli i byli z nami. Grunt to mieć wiarę w swoją drużynę i swoich zawodników. My staramy się cały czas osiągać dobre wyniki i rozwijać się. To normalne, że czasami przychodzą trudniejsze chwile. Ważne jest jednak, aby fani cały czas byli z nami i nas wspierali – mówił Cavani.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę grać dla tak dużego klubu jak Manchester United. Dziękuję fanom za dotychczasowe wsparcie i liczę, że będziecie z nami w dalszej części sezonu – dodał snajper United.

Manchester United po dotychczasowych 11 meczach w rozgrywkach Premier League sklasyfikowany jest na szóstym miejscu w ligowej hierarchii z 17 punktami na swoim koncie.

