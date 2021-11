Źródło: New York Times

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie ma większych szans na zdobycie Złotej Piłki za rok 2021. Redaktor naczelny “France Football” Pascal Ferre zdradził jednak, że Portugalczyk wciąż wierzy, że w przyszłości będzie miał jeszcze okazję wygrać ten plebiscyt.

Ostatni cel Ronaldo

Cristiano Ronaldo znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do nagrody magazynu “France Football”. Portugalczyk nie ma jednak większych szans na wygraną. Choć w minionym roku strzelił we wszystkich rozgrywkach 36 goli, to jednak z Juventusem wygrał jedynie Puchar Włoch, zaś z reprezentacją Portugalii odpadł z EURO 2020 już w 1/8 finału.

W rozmowie z “New York Times”, redaktor naczelny FF, Pascal Ferre ujawnił, że CR7 nie stracił jeszcze wiary, że w przyszłości wygra jeszcze ten plebiscyt. – Ronaldo ma tylko jedną ambicję i jest nią przejście na emeryturę z większą liczbą złotych piłek, aniżeli Leo Messi. Wiem to, bo sam mi to powiedział – przyznał.

Ronaldo ma na swoim koncie pięć triumfów w tym prestiżowym magazynie. Messi z kolei wygrywał go sześciokrotnie.

