Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea prowadził nieefektywną politykę transferową

Fakt ten dostrzegł jej były obrońca

William Gallas krytykuje londyńczyków za wątpliwej jakości wzmocnienia

Chelsea płaci za błędną politykę transferową

W ostatnich dwóch oknach transferowych do Chelsea trafiło kilkunastu nowych piłkarzy. Wielu z nich kosztowało ogromne pieniądze, a nie wnoszą wiele do drużyny. Uwagę na ten aspekt zwrócił William Gallas, który reprezentował The Blues w latach 2001-2005. Przytacza on konkretne przykłady. Mykhaylo Mudryk kosztował 70 milionów euro, a nie gra od pierwszej minuty. Niewiele tańszy Marc Cucurella nie jest reprezentantem Hiszpanii.

– Dla mnie problem leży w klubie, a nie w zawodnikach. Musisz kupować zawodników, którzy są gotowi do gry w największych klubach i którzy mają jakość do gry w największych klubach – przekonuje Gallas.

– Kupili zbyt wielu graczy, a w przypadku tak wielu z nich, nie wiem co oni tam robią, nie są gotowi – skomentował Francuz, który z Chelsea wygrał dwa razy Premier League. Aktualnie The Blues są na dopiero dziesiątym miejscu w tabeli.

Czytaj także: Joao Felix: Chelsea powinna cieszyć się grą