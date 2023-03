Chelsea w dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund ma zamiar odwrócić losy rywalizacji i wywalczyć awans do kolejnej fazy rozgrywek. Przed tym starciem kilka zdań wyraził Joao Felix.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Hitem wtorku w Lidze Mistrzów jest mecz Chelsea – BVB

Przed potyczką na Stamford Bridge wypowiedział się Joao Felix

Portugalczyk wciąż wierzy, że jego drużyna może znaleźć się w ćwierćfinale

Joao Felix o meczu Chelsea – Borussia Dortmund

Chelsea przegrała w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund (0:1). Było to następstwem gola Karima Adeymiego. Tymczasem Joao Felix przed wtorkowa batalią wskazał, co trzeba zrobić, aby jego zespół mógł cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.

– Musimy cieszyć się grą i wygrywać. Jesteśmy pewni siebie i bardzo skoncentrowani, ponieważ musimy wygrać. Jeśli wszystko ułoży się zgodnie z naszym planem, to zwyciężymy – przekonywał Portugalczyk cytowany przez Uefa.com.

– Jestem tutaj, aby pomóc zespołowi i klubowi zdobywać trofea. Będę o to walczył z resztą drużyny – uzupełnił Joao Felix.

23-letni zawodnik dołączył do Chelsea na wypożyczenie do końca sezonu z Atletico Madryt. Jak dotąd w ekipie z Londynu zawodnik wystąpił w pięciu spotkaniach, zdobywając w nich jedną bramkę.

