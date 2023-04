Burnley wygrało 2:1 z Middlesbrough w wyjazdowym spotkaniu 40. kolejki Championship, a to oznacza, że drużyna Vincenta Kompany'ego jest już pewna awansu do Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Burnley zapewniło sobie promocję do Premier League

The Clarets byli bezkonkurencyjni w Championship

Architektem tego sukcesu jest Vincent Kompany

Burnley wraca do elity, wielki sukces Vincenta Kompany’ego

Prowadzone przez Vincenta Kompany’ego Burnley w 40. kolejce Championship pojechało na wyjazd do hrabstwa North Yorkshire, by zmierzyć się z tamtejszym Middlesbrough. The Clarets wywiązali się z roli faworyta i wygrali 2:1 z drużyną Boro, a to oznacza, że zapewnili sobie awans do Premier League.

Klub, który swoje domowe mecze rozgrywa Turf Moor, to pierwszy beniaminek angielskiej ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Burnley wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy po zaledwie rocznej przerwie.

Vincent Kompany objął stery w zespole The Clarets przed kampanią 2022/2023 i od razu odniósł wielki sukces. Legendarny zawodnik Manchesteru City przed rozpoczęciem pracy na Turf Moor pełnił rolę grającego trenera w Anderlechcie Bruksela, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Burnley z 87 punktami na koncie pewnie przewodzi w tabeli Championship mając kilkanaście punktów przewagi nad resztą stawki. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek.