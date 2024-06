Brighton wybrało następcę De Zerbiego. Takiego trenera jeszcze nie było

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Fabian Hürzeler zastąpi Roberto De Zerbiego w Brighton

W połowie maja Brighton oficjalnie poinformowało, że po sezonie 2023/2024 Roberto De Zerbi przestanie być trenerem pierwszej drużyny. Włoch w pewnym momencie był łączony z objęciem Bayernu Monachium, Liverpoolu i Barcelony. Teraz wszystkie te kluby mają już trenerów, ale szkoleniowiec wciąż cieszy się wysokimi notowaniami i niewykluczone, że dostanie pracę w jednej z czołowych drużyn Serie A.

Tymczasem angielski klub wytypował następcę De Zerbiego. Nazwisko jest co najmniej zaskakujące, bo trenerem Mew ma zostać Fabian Hürzeler. To bez wątpienia anonimowa postać dla wielu kibiców, ale mająca już na swoim koncie ważne sukcesy. W sezonie 2023/2024 31-letni Niemiec poprowadził St. Pauli do awansu do Bundesligi.

Fabrizio Romano przekonuje, że rozmowy między klubem a szkoleniowcem są już na finiszu i niebawem nastąpi oficjalne ogłoszenie. Jedynym szczegółem pozostało uzgodnienie z St. Pauli kwoty wykupu trenera, ponieważ wciąż ma on ważny kontrakt z niemiecką drużyną.

Fabian Hürzeler będzie najmłodszym pełnoprawnym trenerem w historii Premier League. Aktualny rekord należy do Chrisa Colemana, który w 2003 roku objął Fulham, mając 32 lata. Warto również dodać, że Ryan Mason prowadził Tottenham w wieku 29 lat, ale był tylko tymczasową opcją na kilka miesięcy.

