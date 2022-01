Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brighton

Crystal Palace było blisko wyjazdowego zwycięstwa z Brighton w 22. kolejce Premier League. Zespół Jakuba Modera doprowadził jednak do remisu 1:1. Reprezentant Polski miał okazje na strzelenie gole, ale ostatecznie to nie on trafił do siatki londyńczyków. Więcej wkrótce.

Crystal Palace dwukrotnie uciekło spod topora

Patrick Vieira w piątkowy wieczór do gry z Brighton desygnował na boisko niezwykle ofensywnie usposobioną jedenastkę. W podstawowym składzie Crystal Palace nie znalazł się żaden nominalny defensywny pomocnik. Mieliśmy zatem prawo oczekiwać, że londyńczycy będą chcieli narzucić gospodarzom swój styl gry. Nic bardziej mylnego.

Zawodnicy Grahama Pottera w pierwszej połowie mieli piłkę przez 60% czasu. Brighton przejęło inicjatywę, a rywal nie zrobił wiele aby ją odebrać. Mewy do przerwy oddały osiem strzałów. Niewiele zabrakło, aby dałyby one gospodarzom niejednego gola.

W 37. minucie Will Hughes zatrzymał w nieprzepisowy sposób Joela Veltmana, gdy ten walczył o piłkę w szesnastce. Sędzia potrzebował skorzystać z monitora VAR, ale ostatecznie wskazał na jedenasty metr. Odpowiedzialność na siebie wziął Pascal Gross, który uderzył jednak fatalnie. Jack Butland nie musiał się specjalnie wysilić, aby zatrzymać lecący w sam środek bramki słaby strzał Niemca.