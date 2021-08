W pierwszym meczu inauguracyjnym meczu Premier League Brentford pokonał niespodziewanie Arsenal 2:0 (1:0). Pszczoły wykazały się lepszą skutecznością i sprawiły sensację, pokonując Kanonierów.

Arsenal do meczu z Brentford przystąpił w osłabionym składzie. Mikel Arteta nie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Aubameyanga, Laccazette’a, Gabriela czy Thomasa. Brak kluczowych zawodników dał się we znaki Kanonierom. Już w 12. minucie pszczoły poważnie zaatakowały bramkę Leno. Uderzenie Bryana Mbeumo trafiło jednak w słupek.

W 22. minucie gospodarze sensacyjnie wyszli na prowadzenie. Sergi Canos otrzymał podanie od Pinnocka i uderzeniem w lewy dolny róg bramki pokonał bramkarza. Brentford w 30. minucie mogło prowadzić 2:0, ale nieznacznie pomylił się Mbeumo, który posłał piłkę obok słupka.

Do ataku w drugiej połowie rzucili się piłkarze Arsenalu. Doskwierał im jednak brak wykończenia, dlatego gdy już dochodzili do sytuacji, to często nic z nich nie wynikało. Konkretniejsi w swoich działaniach byli zawodnicy Brentford. W 73. minucie bramkę na 2:0 po uderzeniu głową zdobył Christian Norgaard. Duńczyk ustalił rezultat spotkania, Kanonierzy próbowali jeszcze odpowiedzieć, ale ich ataki wciąż pozostawały nieskuteczne.

W następnej kolejce Brentford zagra z Crystal Palace, natomiast Arsenal podejmie Chelsea.