fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek to jedna z fundamentalnych postaci w reprezentacji Polski. 25-latek jest też kluczową postacią Southampton. Zawodnik w rozmowie z “FootTruckiem” wyemitowanym na antenie Canal+ Sport opowiedział o życiu po narodzeniu dziecka, a także porównał występy w Premier League z meczami w drużynie narodowej. Wyjaśnił też, co rozumie przez pojęcie profesjonalizmu.

Jan Bednarek to bez wątpienia jedna z ważniejszych postaci w reprezentacji Polski

25-latek w drużynie narodowej zadebiutował we wrześniu 2017 roku

Były piłkarz Lecha Poznań udzielił ostatnio ciekawego wywiadu “FootTruckowi” na antenie Canal+ Sport

Bednarek synoninem profesjonalizmu

Jan Bednarek aktualnie leczy kontuzję łydki. Termin jego powrotu do gry nie jest znany. W każdym razie będzie na pewno brany pod uwagę przez Paulo Sousę na barażowe starcie o awans na mundial w Katarze, w którym Biało-czerwoni zmierzą się z Rosją.

Ostatnio w życiu 37-krotnego reprezentanta Polski doszło do kilku zmian. Przede wszystkim Bednarek miał powody do radości, zostając po raz pierwszy ojcem. W sierpniu na świat przyszła Lilly. Piłkarz opowiedział o tym w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Kubą Polkowskim.

– Jest inaczej. Nie już tak, że mogę robić, co zechcę. Trzeba dostosować się do rodziny. Trzeba robić rzeczy dla dziecka. Wszystko kręci się wokół tego. To jest jednak fajne, bo w przypadku kłopotów w klubie, to w domu ma się inne spojrzenie na różne sprawy – mówił Bednarek w rozmowie z FootTruckiem.

Często w kontekście polskich piłkarzy występujących na co dzień w Premier League, zadaje się pytanie, co jest trudniejsze, gra w klubie, czy w reprezentacji Polski. Polski defensor zmierzył się z tym pytaniem.

– Inaczej gra się w reprezentacji i inaczej gra się w Premier League. Presja na kadrze wydaje mi się jednak większa. W lidze angielskiej jest 20 zespołów i każdy ma swoich kibiców. Gdy jednak gra się w reprezentacji, to czuję się inną otoczkę. Za nami jest często 50 tysięcy kibiców – powiedział Bednarek.

Reprezentant Polski opowiedział też o swoim profesjonalnym podejściu do obowiązków. – Chcę robić wszystko tak, aby za 10 lat nie żałować niczego. Teraz jednak potrafię już odpuszczać i być łagodniejszym względem siebie. Profesjonalistą to znaczy być najlepszą wersją samego siebie – przekonywał piłkarz.

– Każdy potrzebuje czegoś innego. Nauczyłem się jednak tego, że nie mogę za dużo odpoczywać. Bajerka musi się u mnie kręcić i muszę być aktywny. Trzeba umieć słuchać i wyciągać wnioski – zaznaczył Bednarek.

Polski obrońca w tej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach ligi angielskiej, notując w nich jedno trafienie.

Arsenal Southampton 1.72 4.10 5.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. grudnia 2021 08:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin