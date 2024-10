David Beckham zabrał głos w sprawie właściciela Man Utd

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

David Beckham pochwalił pracę właściciela Man Utd

Manchester United pod rządami sir Jima Ratcliffe’a rozgrywa właśnie pierwszy pełny sezon w Premier League. Szef INEOS przejął w lutym tego roku 25 procent udziałów w klubie, mając już możliwość podejmowania ważnych decyzji. Między innymi wpłynął na zmniejszenie kosztów utrzymania klubu, zwalniając 250 pracowników. Jednocześnie klub z Old Trafford przestanie wynagradzać sir Alexa Fergusona za rolę ambasadora Man Utd. Ostatnio na temat właściciela Czerwonych Diabłów wyczerpująco wypowiedział się były piłkarz angielskiej ekipy.

– Potrzebne były zmiany, świeże spojrzenie na prowadzenie klubu i podejmowanie decyzji – mówił David Beckham w podcaście Rio Ferdinand Pretents cytowany przez Goal.com.

– Bardzo lubię Jima Ratcliffe’a. Spotkałem go kilka razy na przestrzeni lat. Jest fanem i świetnym biznesmenem, jednym z najlepszych. Niemniej najważniejsze jest to, że fani widzą, że mu zależy – kontynuował Anglik.

– Kibice na przestrzeni lat stracili wiarę w menedżera i widać, że on naprawdę przykłada wagę do tego, co chce robić i tworzyć. Mam nadzieję, że coś się zmieni, ale to wymaga czasu – przekonywał Beckham.

– My kibice Manchesteru United, wykazaliśmy się wystarczającą cierpliwością przez te wszystkie lata, ale chcemy, aby wróciły stare, dobre czasy, a im szybciej, tym lepiej – zakończył były reprezentant Anglii.

